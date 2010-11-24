На ремонт підводного човна «Запоріжжя» уже витрачено близько 40 млн. грн.
Загальний ремонт підводного човна ВМС України «Запоріжжя» коштує близько 40 млн. грн., при цьому «виділено практично все, повністю профінансовано», заявив журналістам у Севастополі міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «на сьогодні на підводному човні практично завершуються ремонтні роботи, наступний етап -швартовні випробовування».
Як сказав М.ЄЖЕЛЬ, «будуть проводитися випробування усіх агрегатів і систем підводного човна», і це має бути зроблено до 15 грудня.
На нараді у Севастополі за участю міністра зазначалося, що на травень 2011 року заплановано ходові випробовування «Запоріжжя», проте для того, щоб корабель зміг вийти у море, на відновлення його технічної готовності необхідно ще близько 14 млн. грн.
Як повідомлялося, підводний човен «Запоріжжя» перебуває в ремонті з 2001 року. У складі ВМС України - з 1997 році.