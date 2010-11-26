УСЛБ 30 листопада проведе торги з продажу необробленої деревини з господарств Кіровоградської області

Товарна біржа «Українська спеціалізована лісова біржа» 30 листопада 2010 року проведе аукціон і спеціалізовані торги з продажу необробленої деревини заготівлі I кварталу 2011 року, яка пропонується до продажу державними лісовими господарствами Кіровоградської області.

Про це УНІАН повідомили в УСЛБ.

Аукціон відбудеться об 11.00, спеціалізовані торги — о 15:00 (м. Кіровоград, вул. Тімірязева, 76, торговий-операційний зал УСЛБ).

Наступні торги будуть проведені в Черкасах, Полтаві і Харкові.

У найближчих планах біржі – автоматизувати процес торгів за допомогою електронної платформи, що дозволить сформувати організований ринок необробленої деревини в Україні. Вільний доступ продавців і покупців лісопродукції один до одного спростить формування ринкової ціни, зробить ринок прозорішим і наблизить Україну до світових стандартів функціонування оптових ринків сировини, вважають в УСЛБ.

Довідка УНІАН. Товарна біржа «Українська спеціалізована лісова біржа» проводить аукціони з продажу необробленої деревини. На даний момент укладені угоди з лісовими господарствами декількох областей. Біржа функціонує за підтримки представників деревообробної галузі, зокрема, біржовий комітет включає громадську організацію, яка об`єднує меблеві і деревообробні підприємства.

УСЛБ організовує і проводить біржові торги і аукціони з продажу: пиловнику; будівельного лісу; техсировини для ВТП; фансировини для лущення; підтоварника; сировини для кріпильних робіт; іншої деревини.

Обов`язкова реалізація деревини через аукціони на біржах передбачена наказом Державного комітету лісового господарства України від 19 лютого 2007 року №42 "Про вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини".