Медведєв заявляє, що якщо не вдасться домовитися з НАТО про спільну ПРО, почнеться нова гонка озброєнь

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що якщо не вдасться домовитися з НАТО про спільну систему протиракетної оборони, то почнеться нова гонка озброєнь.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні, виступаючи в Кремлі із щорічним посланням до Федеральних Зборів РФ.

Він відзначив, що Росія крім розвитку власних Збройних сил займається міжнародною співпрацею у сфері безпеки.

«Росія готова спільно із зацікавленими державами працювати над зміцненням механізмів протидії ракетному розповсюдженню», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що на саміті Росія-НАТО поділився своїми міркуваннями про формування європейської ПРО, яка об’єднує потенціали Росії і НАТО і таким чином забезпечує безпеку Європи від ракетних ударів. За його словами, вже дано старт відпрацюванню всього комплексу цього питання.

«Це, безперечно, позитивний розвиток, але я хотів би відкрито сказати, що найближчим десятиріччям на нас чекає наступна альтернатива – або ми досягнемо згоди з протиракетної оборони і створимо повноцінний спільний механізм співпраці або ж, якщо нам не вдасться вийти на конструктивну домовленість, почнеться новий виток гонки озброєння», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент РФ відзначив, що в такій ситуації доведеться приймати рішення про розміщення нових ударних засобів.