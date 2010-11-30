Ріст економіки Росії у 2010 році складе близько 4% - Медведєв

Зростання економіки Росії у 2010 році складе близько 4%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні, оголошуючи щорічне послання до Федеральних зборів Російської Федерації в Кремлі.

"Ми змогли стабілізувати економіку після значного спаду, і цього року економічне зростання складе близько 4% ", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, незважаючи на підвищення цін на продовольство влада не допустила стрибка інфляції. "Завдання на трирічну перспективу - знизити її до 4-5% на рік", - сказав він.

Д, МЕДВЕДЄВ зазначив, щоб пом'якшити наслідки посухи, сільському господарству виділили майже 150 млрд. руб. (близько 5 млрд. дол.) Прийняті рішення повинні стабілізувати ситуацію в цій найважливішій сфері, допомогти сільським жителям і не допустити падіння рівня життя людей в постраждалих регіонах, додав він.

Д. МЕДВЕДЄВ повідомив, що чисельність безробітних зараз складає близько 5 млн. осіб, тобто вона скоротилася на 2 млн. порівняно з піком кризи.

Він також повідомив, що розмір суверенного боргу мінімальний.

"Сьогоднішній рівень міжнародних резервів Росії, а це близько півтрильйона доларів, істотно вищий, ніж цей показник у кінці 2008 року", - сказав він.

Президент РФ зазначив, що після безпрецедентних антикризових заходів Росія переходить до збалансованішої бюджетної політики.

"На жаль, бюджетний дефіцит ще дуже високий. Щоб він не став перешкодою для розвитку, ми його знижуватимемо. Такі ж зобов'язання узяли на себе усі провідні країни світу", - сказав він.

Він також запевнив, що не усі наслідки кризи здолано, але виконання соціальних зобов'язань залишиться безумовним.