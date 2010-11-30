ВВП України вийде на докризовий рівень лише у 2013 році - експерти

Реальний ВВП України вийде на докризовий рівень (2008 р.) тільки у 2013 р. Про це йдеться в переданому агентству УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиками інвестиційної компанії BG Capital.

Як зазначають у звіті, Україні буде потрібно більше часу, ніж іншим країнам регіону, для того, щоб вийти на докризовий рівень ВВП. У той же час, середні темпи економічного зростання в Україні в 2010-11 рр. перевищать темпи відновлення більшості економік Центральної і Східної Європи, що значною мірою буде пов'язане з низькою базою зростання після зниження ВВП на 15,1% р/р у 2008 р.

Аналітики BG Capital очікують збереження високих темпів зростання економіки України у 2011 р., прогнозуючи збільшення ВВП на 4,8% р/р проти 4,5% у 2010 р. У той же час, структура економічного зростання у 2011 р. зазнає істотні зміни. Основним чинником відновлення виробництва наступного року стане пожвавлення споживчого та інвестиційного попиту, тоді як темпи зростання реального експорту в 2011 р. знизяться внаслідок уповільнення світової економіки. Також існують значні ризики того, що швидкий приріст внутрішнього попиту більшою мірою посприяє збільшенню імпорту, ніж внутрішнього виробництва.

BG Capital також підвищила річний прогноз зростання ВВП України у 2010 р. до 4,5% р/р проти 4,1%, що прогнозували раніше. Приводом для перегляду стали статистичні дані за III квартал. Оновлений прогноз припускає, що ВВП України у четвертому кварталі збільшиться на 4,0% р/р, прискорившись з 3,5% р/р у третьому кварталі. За оцінками BG Capital, зростання ВВП у 2010 р. забезпечується переважно за рахунок збільшення об'ємів експорту товарів і послуг.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ раніше заявляв, що за січень-жовтень 2010 року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України склав 4,6%.