ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювача шахти ім. Засядька

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача цілісного майнового комплексу «Шахти ім. О.Ф.Засядька», а також майна, що належить організації орендарів орендного підприємства "Шахта ім. О.Ф.Засядька". Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" (від 1 грудня ц. р.).

Як зазначає видання, метою оцінки є визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється на базі державного майна цілісного майнового комплексу "Шахти ім. О.Ф.Засядька" і майна, яке належить організації орендарів орендного підприємства "Шахта ім. О.Ф.Засядька".

Конкурс з відбору оцінювача відбудеться 15 грудня цього року.

Як повідомляють "Відомості приватизації", ФДМУ також прийняв рішення про приватизацію орендного підприємства "Шахта ім. О.Ф.Засядька".

Довідка УНІАН. «Шахта імені О. Ф. Засядька» (м. Донецьк) - вугледобувне орендне підприємство. Є одним з найбільших підприємств даної галузі в Україні. Введена в експлуатацію в 1958 р. Раніше входила в трест «Донецьквугілля».

Відноситься до сфери впливу колишнього в.о. прем`єр-міністра України, народного депутата України від Партії регіонів Юхима ЗВЯГІЛЬСЬКОГО.