Для виведення країни з кризи влада повинна мати певний кредит довіри – Коломойський

Відомий український бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ вважає, що для виведення країни з кризи влада повинна мати певний кредит довіри.

Про це він заявив в інтерв`ю порталу IzRus.

«Нинішня влада оголосила, що бере на себе повністю відповідальність за виведення країни з кризи… Вона повинна мати певний кредит довіри. Ще рано говорити про результати, це забере час», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

«Сьогодні на Президенті велика відповідальність. Сьогодні вже немає того парламентаризму, який був в останні чотири роки. Ми повернулися до президентсько-парламентської форми правління, і при цьому роль Президента зросла. У нас Президент досить відповідальна, продуктивна і дуже досвідчена людина, хороший господарник, який все життя провів на господарській роботі», - відзначив він.

За словами І.КОЛОМОЙСЬКОГО, кризи в Україні, якщо трапляються, то носять локальний характер, що часто має політичні причини.

«Зараз Україна потихеньку набирає оберти. Українська економіка, на жаль, з радянських часів орієнтована на експорт, а її експортні галузі не є "прайсмейкерами" у світі, і тому вони змушені «ковтати» ті цінові перепади, які трапляються на міжнародних ринках. Це в першу чергу стосується сталі і хімічних добрив. Чим швидше Україна створить внутрішній ринок, фондовий ринок, чим більше буде індекс споживання, чим більше стане так званих дрібних і середніх "буржуа", тим буде краще для країни», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.