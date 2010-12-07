В Україні ціни виробників промпродукції знизилися на 0,3%, з початку року – зросли на 17,6%
13:21, 07 грудня 2010Промисловість
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В Україні ціни виробників промислової продукції у листопаді 2010 року порівняно з жовтнем (показник до попереднього місяця) знизилися на 0,3%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – зросли на 17,6%.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
Також повідомляється, що у листопаді 2010 року проти листопада 2009 року ціни виробників промпродукції зросли на 18,9%, у січні-листопаді 2010 року проти січня-листопада 2009 року – на 21,1%
Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції у жовтні 2010 року порівняно з вереснем (показник до попереднього місяця) зросли на 2,4%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – на 18%.
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