В Україні ціни виробників промпродукції знизилися на 0,3%, з початку року – зросли на 17,6%

В Україні ціни виробників промислової продукції у листопаді 2010 року порівняно з жовтнем (показник до попереднього місяця) знизилися на 0,3%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – зросли на 17,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Також повідомляється, що у листопаді 2010 року проти листопада 2009 року ціни виробників промпродукції зросли на 18,9%, у січні-листопаді 2010 року проти січня-листопада 2009 року – на 21,1%

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції у жовтні 2010 року порівняно з вереснем (показник до попереднього місяця) зросли на 2,4%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – на 18%.