Обігрівачі UFO отримали нагороду "Вибір року 2010" (Фото)

На десятій ювілейній церемонії нагородження переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні медаль «Вибір року 2010» у номінації «Обігрівач року» отримала продукція ТМ «UFO». Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «UFO Україна».

У повідомленні наголошується, що церемонія нагородження переможців фестивалю-конкурсу «Вибір року» пройшла в кінці листопада в столичному палаці «Україна».

Для компанії UFO ювілейна церемонія «Вибір року» стала дебютом. На українському ринку компанія вже більше семи років і в цьогоріч отримала визнання від споживача.

«Нагорода «Вибір року »- це крок у правильному напрямку. У першу чергу, це оцінка правильної роботи компанії в цілому, правильних дій і правильної стратегії. Для нас важливо бути лідерами у своєму сегменті завжди. Цілі, які поставлені перед компанією, - стати першим номером у сегменті електрообігрівачів. Перед компанією стоїть завдання зі створення не тільки якісного продукту, але й інноваційного для того, щоби наш споживач міг відчути радість і натхнення при користуванні кожним продуктом лінійки UFO», - зазначив генеральний директор компанії UFO Сергій СИЗОНЕНКО.

Сьогодні компанія UFO розвивається не тільки кількісно, але і якісно. У компанії вже два роки успішно функціонує проект «Академія UFO», тому що успіх компанії безпосередньо пов`язаний з кваліфікацією співробітників. Завдяки зусиллям і професійному підходу кожного співробітника, продукція компанії відмінно представлена не тільки в Україні, але і в більш ніж двадцяти країнах Європи.

«Ця нагорода дуже престижна і знакова для компанії. Це ще одне підтвердження того, що ми йдемо правильним шляхом і той напрямок, той рекламний фундамент, який ми обрали, все ж достукався до сердець споживачів. Слоган «Ідеальні умови» не тільки маркетинговий бекграунд, але й підхід в роботі компанії до споживача. Той сервіс, який ми, одні з небагатьох, надаємо, широкий вибір і незаперечна якість продукту і дозволили компанії стати лідером на українському ринку», - додала заступник генерального директора компанії UFO Яна РОМАНЕНКО.

«Вибір року» в Україні - міжнародний фестиваль-конкурс, завдання якого - визначення кращих товарів і послуг у різних товарних категоріях і подальша їх популяризація на українському ринку.

Золота медаль фестивалю-конкурсу «Вибір року» є підтвердженням визнання споживачів і знаком кращих товарів і послуг на українському ринку, вона допомагає вибирати краще серед кращого.

Довідка УНІАН. Компанія UFO працює в Україні вже більше семи років на ринку побутової та промислової техніки. Кожен рік обороти продажі продукції компанії збільшуються у 3-4 рази. На сьогоднішній день частка компанії UFO на ринку теплотехніки становить 33%, що є лідируючим показником. Дилерська мережа «UFO України» налічує понад 500 представників у всіх регіонах України.

Компанія UFO є соціально-відповідальною компанією, багато років допомагає міським лікарням, дитячим будинкам і співпрацює з безліччю благодійних організацій («Дзвони Чорнобиля», “Україна! Я за тебе” та ін.).