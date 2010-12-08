Корпорація «Богдан» збільшила виробництво автобусів і тролейбусів на 53,2% – до 818 штук

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб`єктів автомобільного ринку України, в січні-листопаді 2010 року випустила на виробничих потужностях в Черкасах і Луцьку 818 автобусів і тролейбусів, що на 53,2% перевищило показник за аналогічний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації «Богдан» Сергій КРАСУЛЯ.

За його інформацією, зростання виробництва автобусів як і раніше обумовлене активною експортною політикою компанії.

У листопаді корпорація «Богдан» виробила 64 автобуси і тролейбуси, що на 16,4% більше, ніж в жовтні.

С.Красуля також нагадав, що корпорація є єдиним вітчизняним виробником, який не зупиняв виробництво автобусів і тролейбусів в кризу.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» – один з найбільших суб`єктів авторинку України. Створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, направлених на створення в країні потужностей з виробництва транспортних засобів всіх типів.