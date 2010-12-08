Імпорт металопродукції в Україну зріс на 80%

Імпорт металопродукції в Україну за 10 місяців 2010 р. зріс відносно 10 місяців минулого року на 80% - до 1,8 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив заступник міністра промислової політики Сергій БЄЛЄНЬКИЙ.

За його словами, в січні-жовтні ц.р. в країну здебільшого імпортувалися плоский прокат з покриттям, кругла заготовка з вуглецевої сталі, прутки, гарячекатаний плоский прокат.

«Не можна сказати, що в Україні таке виробництво не представлене, але імпорт чомусь зростає, що має змусити наших виробників задуматися про цінову політику, про політику якості. Таке значне зростання імпорту негативно впливає на нашу економіку і внутрішній ринок», - відзначив С.БЄЛЄНЬКИЙ.

Заступник міністра також повідомив, що експорт української металопродукції за 10 місяців 2010 р. зріс порівняно з аналогічним періодом 2009 р. на 5,7% - до 22,5 млн. тонн.