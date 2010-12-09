Алчевський меткомбінат за 11 місяців скоротив виробництво на 5-22%

ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» за підсумками січня-листопада 2010 р. скоротило відносно 11 місяців 2009 р. виробництво основних видів продукції на 5-22%.

Про це УНІАН повідомив джерело, наближене до Міністерства промислової політики України.

Меткомбінат виробив 2,444 млн. тонн готового прокату, що на 654 тис. тонн, або на 21% менше, ніж за січень-листопад 2009 р.

За 11 місяців ц.р. комбінат виплавив 2,646 млн. тонн сталі, що на 738 тис. тонн, або на 21,8% менше, ніж за результатами аналогічного періоду 2009 р.

За звітний період Алчевський меткомбінат виробив 2,338 млн. тонн чавуну, що на 682 тис. тонн, або на 22,5%, менше показника за січень-листопад 2009 р.

До 1 грудня ц.р. металургійний комбінат виробив 3,902 млн. тонн агломерату, що на 273 тис. тонн (на 6,5%) менше, ніж в січні-листопаді минулого року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.