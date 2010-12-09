Ferrexpo підписала довгостроковий контракт з японською JFE Steel

Компанія Ferrexpo Plc. (контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат) уклала новий довгостроковий контракт з компанією JFE Steel (Японія) на постачання щорічно близько 300 тис. тонн окатишів з 65% умістом заліза.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що це перший довгостроковий контракт Ferrexpo в Японії, який був укладений відповідно до стратегії побудови відносин з першокласними виробниками сталі в країнах Азії напередодні планів компанії з розширення Ерістовського родовища.

«Ми раді нашому першому гарантованому контракту в Японії з клієнтом такого високого рівня. Ми вважаємо, що Ferrexpo є першим виробником залізорудних окатышів серед країн СНД, що одержав довгостроковий контракт з японським виробником сталі», - відзначив голова Ferrexpo Майкл АБРАХАМС.

Довідка УНІАН. Ferrexpo є сировинною компанією зі штаб-квартирою в Швейцарії і активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт залізорудних окатишів, які використовуються у виробництві сталі.