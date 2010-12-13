ММК ім. Ілліча був би банкротом, якби не об'єднався з СКМ - гендиректор

Генеральний директор ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» Володимир БОЙКО визнає, що очолюване ним металургійне підприємство було би банкротом, якби не об`єдналося з компанією СКМ. Про це повідомляє газета трудового колективу комбінату «Іллічівець».

За інформацією видання, виробництво чавуну на ММК ім. Ілліча на 16% перевищило середньорічні показники - 8 грудня на підприємстві виплавили 14 884 тонни чавуну при середньодобовому показнику в 2010 р. 12 842 тонни.

За словами гендиректора комбінату В.БОЙКА, це стало можливим завдяки об`єднанню підприємства з компанією «Метінвест» (СКМ). Натомість комбінат одержав стабільність в забезпеченні сировиною, наявність замовлень і зміг вирішити багато економічних питань, відзначив гендиректор.

За його словами, на сьогоднішній день комбінат повністю забезпечений замовленнями, за винятком листопрокатного цеху-4500, що зумовлено динамікою ринку. У зв`язку з цим на підприємстві ухвалено рішення про перетворення ЛПЦ-4500 в ділянку у складі стану-3000.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2010 року на зборах акціонерів ММК ім. Ілліча було прийнято рішення про надання компанії Metinvest B.V. права на покупку 75% акцій ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча в 3,7 разу – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. з метою поповнення обертових коштів і подальшого розвитку товариства.

17 листопада 2010 року «Метінвест» (СКМ) завершив операцію з придбання прав власності на контрольні пакети акцій і став контролюючим акціонером ПАТ «Ілліч Сталь» і ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча».

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

«Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.