Запорізький завод феросплавів збільшив виробництво на 36%

ВАТ «Запорізький завод феросплавів» за 11 місяців цього року збільшило виробництво на 35,6% або на 70,5 тис. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 268,3 тис. тонн продукції.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

За січень-листопад ц. р. підприємство виготовило 137,6 тис. тонн силікомарганцю, що на 35,2 тис. тонн або на 34,3% більше показника січня-листопада 2009 р.

За вказаний період ЗЗФ виготовив 63,9 тис. тонн феромарганцю – на 16,4 тис. тонн (на 34,5%) більше, ніж за 11 місяців 2009 р.

Підприємство збільшило виробництво феросиліцію на 53,9% або на 18,5 тис. тонн – до 52,8 тис. тонн.

Виробництво металомарганцю на ЗЗФ склало 14 тис. тонн, що на 2,9% або на 400 тонн більше показника за підсумками 11 місяців 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, Запорізький завод феросплавів за 10 місяців збільшив виробництво на 41,3% – до 241,4 тис. тонн продукції.