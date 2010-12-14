Стаханівський завод феросплавів збільшив виробництво на 45,5%

ВАТ «Стаханівський завод феросплавів» за 11 місяців 2010 р. збільшило виробництво на 45,5%, або на 62,6 тис. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – до 200,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

За січень-листопад підприємство виготовило 123,9 тис. тонн феросиліцію, що на 24,4 тис. тонн, або на 24,5% більше показника січня-листопада 2009 р.

За 11 місяців СЗФ виготовив 76,2 тис. тонн силікомарганцю – на 38,2 тис. тонн (у 2 рази) більше, ніж за 11 місяців 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, Стахановський завод феросплавів за 10 місяців збільшив виробництво на 51,5% – до 180,6 тис. тонн.