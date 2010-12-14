Виробництво марганцевого концентрату в Україні зросло на 70,4%

В Україні за 11 місяців цього року виробництво марганцевого концентрату зросло щодо аналогічного періоду 2009 р. на 70,4% або на 593,3 тис. тонн - до 1,4354 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за вказаний період збільшило виробництво марганцевого концентрату на 404 тис. тонн або в 2,5 разу, порівняно з 11 місяцями 2009 р., – до 665,3 тис. тонн.

ВАТ «Орджонікідзівський гірничо-збагачувальний комбінат» за січень-листопад виготовило 770,1 тис. тонн марганцевого концентрату, що на 32,6% або на 189,3 тис. тонн більше за торішній результат.

За вказаний період ОГЗК також виготовив 311,4 тис. тонн марганцевого агломерату – в 2,8 разу більше, ніж за 11 місяців 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 10 місяців виробництво марганцевого концентрату зросло 71,6% - до 1,2938 млн. тонн.