НЗФ за 11 місяців збільшив виробництво феросплавів на 42%

ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» за підсумками 11 місяців 2010 р. збільшило виробництво феросплавів на 42%, або на 249,2 тис. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – до 842 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

За січень-листопад НЗФ виготовив 647,3 тис. тонн силікомарганцю, що на 120 тис. тонн (на 22,7%) більше показника за аналогічний період минулого року.

За 11 місяців б`єми виробництва феромарганцю на заводі склали 194,7 тис. тонн – на 129,2 тис. тонн, або в 2,9 разу більше, ніж за підсумками 11 місяців 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» за підсумками 10 місяців збільшив виробництво феросплавів на 47,6% – до 768,7 тис. тонн.