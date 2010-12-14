Україна в січні-жовтні збільшила експорт органічних хімсполук в 2,8 разу

Україна в січні-жовтні цього року збільшила експорт органічних хімічних сполук в 2,8 разу, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 324 млн. 31 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому імпорт органічних хімічних сполук збільшився на 16,4% – до 505 млн. 536,2 тис. дол.

Також збільшився експорт продуктів неорганічної хімії – на 67,3% - до 903 млн. 946,9 тис. дол., імпорт – на 11,1%, до 217 млн. 36,5 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році Україна скоротила імпорт органічних хімічних сполук на 29,8%, порівняно з 2008 роком – до 544 млн. 368,4 тис. дол., експорт – на 68,3%, до 152 млн. 354,1 тис. дол. Імпорт продуктів неорганічної хімії в 2009 році скоротився на 30,3% – до 245 млн. 907 тис. дол., експорт – на 57,1%, до 687 млн. 407,1 тис. дол.