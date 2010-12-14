У 2010 році Росія експортує продукцію військового призначення на суму 10 млрд. дол.

У 2010 році Росія експортує в 60 країн світу продукцію військового призначення на загальну суму 10 млрд. доларів США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сьогодні в Москві повідомив віце-прем'єр-міністр Росії Сергій ІВАНОВ.

«За всіма прогнозами, експорт продукції військового призначення в 2010 році, що реалізовується більш ніж у 60 державах світу, досягне обсягу в 10 млрд. доларів», - сказав С.Іванов.

Він відзначив, що це є рекордом для сучасної Росії.

За словами С.ІВАНОВА, загальний портфель замовлень на російську продукцію військового призначення перевищив 45 млрд. дол.