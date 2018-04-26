Україна наполягає на Зоні вільної торгівлі з СНД без вилучень

Країни СНД до кінця року мають намір підготувати остаточний варіант договору про зону вільної торгівлі. Про позицію України з цього питання, а також про перспективи співпраці з країнами Митного Союзу і ЄврАзЕс в інтерв`ю УНІАН розповів заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

- Валерій Іванович, 19 листопада на засіданні Ради глав урядів СНД було ухвалено рішення підготувати остаточний варіант Договору про вільну торгівлю СНД до кінця поточного року. Чи можна чекати, що документ буде готовий в строк?

- Ми активно працюємо над проектом договору. 21-23 грудня ц.р. у Москві пройде засідання робочої групи з цього питання, і ми сподіваємося, що всі зауваження, які були висловлені в ході зустрічі глав урядів 19 листопада і глав держав СНД 10 грудня, будуть враховані.

- 19 листопада на засіданні глав урядів країн СНД йшлося про те, що необхідно дати «політичну вказівку» переговорним командам завершити роботу над проектом документу до кінця року.

- Можна вважати, що в Україні така вказівка була дана. У Москві на засіданні глав урядів СНД Президент України Віктор Федорович Янукович сказав, що такий документ потрібний. Отже, в принципі, на його підписання дано політичне добро.

- Україна розраховує на те, що Договір буде без вилучень окремих груп товарів з режиму вільної торгівлі. Наскільки принципова така позиція, і щодо яких груп?

- Наша позиція справді полягає в тому, щоби вилучень в торгівлі не було. Необхідно створити умови для реально вільного руху товарів. Для нас неприйнятною є пропозиція Казахстану розповсюдити вилучення спиртної групи товарів, які існують у нас в двосторонній торгівлі, на всі країни Митного Союзу. Ми домагатимемося недопущення таких вилучень.

У нас існує вилучення в двосторонній торгівлі з Російською Федерацією – цукор білий. У проекті Договору ми пропонуємо скасувати вилучення або встановити тимчасові рамки, в яких це вилучення буде скасоване.

- У випадку, якщо ці вилучення збережуться, то які втрати можуть бути для України?

- Якщо діятимуть вилучення щодо спиртової групи, то для України втрати можуть бути близько 172 мільйонів доларів в рік, щодо цукру - 282 мільйони доларів. Річ у тому, що в умовах дії Митного Союзу, вилучення розповсюджуються на всі три країни – Росія, Білорусь і Казахстан. Такий варіант недопустимий за правилами Світової організації торгівлі. Отже, з одного боку, поки йдеться про те, що робота Митного Союзу повинна будуватися на нормах СОТ, а з іншого, відбуваються такі речі, які погіршують існуючу ситуацію.

- Але Росія теж має намір незабаром вступити до СОТ...

- Ще невідомо, коли Росія стане членом СОТ. І це не означає, що існують перешкоди. Адже наші всі інтеграційні документи розроблені на основі принципів, норм і правил СОТ.

- Чи може Україна відмовитися від підписання Договору про ЗВТ СНД якщо уникнути вилучення не вдасться?

- Ми ведемо активну роботу і, думаю, що завершимо її успішно. У цьому договорі планується визначити перехідні терміни щодо дії вилучень, і така міжнародна практика існує. Але ми хочемо, і наполягатимемо на тому, щоби спиртна товарна група і цукор були взагалі виключені з переліку вилучень.

- З червня цього року обговорюється питання про можливість введення Росією квоти на безмитний імпорт цукру з України. На початку називався обсяг 300 тисяч тонн, потім 100. Коли питання вирішиться остаточно?

- Обсяг квоти повинен скласти 100 тисяч тонн на 2011 рік, і питання про її надання має бути розглянуте Митним Союзом. Можу Вам зачитати розділ з протоколу засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, яке провели Микола Азаров і Володимир Путін під час візиту останнього до Києва 27 жовтня: «Мінсільгоспу РФ і Мінекономрозвитку РФ проінформувати уповноважені органи держав членів Митного Союзу про пропозицію української сторони про надання квоти на 2011 рік на безмитне постачання українського бурякового цукру і винести вказане питання на засідання комісії Митного Союзу при надходженні від української сторони обґрунтувань необхідності надання вказаної квоти».

- Україна підготувала аргументацію?

- Це вже питання до Мінагрополітики. Вони повинні підготувати обґрунтування і відстояти їх перед Російською стороною.

- Наскільки обґрунтована думка деяких експертів, що експорт 100 тисяч тонн цукру до Росії приведе до зростання ціни на нього на внутрішньому ринку?

- Я не думаю, що експорт такого обсягу цукру може вплинути на ціну на внутрішньому ринку. Думаю, що цукрова промисловість розвиватиметься, і ми повинні закріпитися на ринку Російської Федерації.

- У ході останнього візиту до Санкт-Петербурга Микола Азаров окрім засідання глав урядів СНД взяв участь в засіданні міждержавної ради ЄврАзЕс. Схоже, Україна має намір розвивати відносини з цією організацією?

- Україна, як Вірменія і Молдова, є спостерігачами в ЄврАзЕс. Думаю, що після підписання договору про вільну торгівлю СНД, ми розширимо економічну інтеграцію і готуватимемося до переходу до тіснішої роботи з Митним Союзом, який фактично знаходиться під відомством ЄврАзЕс. Щоби стати членом цього Союзу, треба стати членом ЄврАзЕс. Така процедура.

- Тобто, актуальність питання приєднання до Митного Союзу зростає?

- Ми маємо все проаналізувати, зважити і самостійно ухвалити рішення про входження в Митний Союз. Але перш за все для цього повинна бути політична воля.

- Але ми зараз готуємо угоду про вільну торгівлю і з Євросоюзом. Як це ув`язується з можливістю приєднання до Митного Союзу?

- Для початку, ми ще не підписали ніяких документів про вільну торгівлю з ЄС. А ситуація в світі дуже швидко змінюється. І як забезпечити економічне зростання України?

Моя особиста думка полягає в тому, що спочатку Україна повинна на взаємовигідних умовах підписати договір про ЗВТ з країнами СНД, потім вступити до ЄврАзЕс і одночасно в Митний Союз, а наступний етап – це приєднання до Єдиного економічного простору – Росія, Білорусь і Казахстан. І ось тоді ми станемо одним з ключових гравців на міжнародному ринку. І тоді всім Об`єднанням держав ЄЕП підпишемо угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. У іншому випадку ми працюватимемо на умовах Центр-Периферія. А я вважаю, що у України інший шлях, вона повинна бути рівноправною центральною країною. І сьогодні для цього склалися певні умови, потрібно не упустити свій шанс.

Юрій Дощатов (УНІАН)