В Україні ринок побутових кондиціонерів у 2010 році зріс на 7% – експерт

За попередніми даними, в Україні ринок побутових кондиціонерів у 2010 році зріс на 7% порівняно з 2009 роком – з 121,5 тис. шт. до 130 тис. шт.

Такі дані на прес-конференції в УНІАН озвучив директор компанії «Ліконд», яка є авторизованим торговим партнером японської корпорації Daikin, Володимир СТЕПУРА.

За його словами, 2010 рік для українського кондиціонерного ринку був успішнішим, ніж попередній. За оцінками фахівців компанії «Ліконд», починаючи з середини 2010 року падіння продажу припинилося, і на ринку почалася стабілізація.

При цьому В.СТЕПУРА відзначив, що ці успіхи прямо пов`язані зі спекотною погодою у другій половині літа 2010 року, коли на території України температура повітря місцями досягала +38,,,+40°С. Це, зокрема, дозволило операторам ринку в цей період збільшити продаж побутової гами кондиціонерів приблизно на 15% і розпродати затоварені склади.

Щодо компанії «Ліконд», то, за словами директора, за підсумками 2010 року показники продажу збільшилися на 3-5%.

Зважаючи на жорстку конкуренцію на ринку, на початку року продажні ціни на кондиціонерне обладнання мали тенденцію до зниження. Проте починаючи з середини 2010 року вони вже не знижувалися, більш того, по окремих групах техніки, внаслідок зростання цін на мідь і дефіциту обладнання у другій половині літа, підвищилися на 5-10%.

У цілому ситуація по різних брендах і групах обладнання відрізняється. Традиційно обсяги продажу спліт-систем побутової гами більше від інших груп залежать від погоди, а дешевих кондиціонерів - найбільш чутливі до платоспроможності населення.

Водночас, сказав В.СТЕПУРА, за підсумками 2010 року можна констатувати певне фактичне скорочення кількості компаній, зайнятих в кондиціонерному бізнесі. Перше скорочення операторів кондиціонерного ринку торкнулося найслабкіших фірм, з нерозвиненою інфраструктурою, ще наприкінці 2008 року - як тільки з`явилися перші ознаки першої хвилі кризи. Зараз же, під впливом так званої другої хвилі світової фінансово-економічної кризи, під загрозою закриття або переформатування структури бізнесу опинилися фірми, які пропрацювали на ринку 5 років і більше. Основна ж маса операторів ринку продовжує адаптуватися до нових економічних умов.

За його словами, компанії застосовують різні способи зниження витратної частини свого бюджету. Більшість операторів ринку в 2010 році прагнула оптимізувати відносини з виробниками і постачальниками, щоб знизити собівартість техніки.

В.СТЕПУРА також відзначив, що багато кондиціонерних компаній активізували процеси діверсифікації свого бізнесу. В першу чергу змістили акценти на суміжні види діяльності - опалювання і вентиляцію, які постраждали від кризи меншою мірою.

У руслі цієї тенденції компанія «Ліконд» розглядає можливість розвитку нових напрямів бізнесу, заснованих на джерелах відновлюваної енергії, зокрема, йдеться про такий перспективний напрям, як геліо-електричні системи (фотовольтаїка). Фотовольтаїка - метод генерації електричної енергії шляхом перетворення сонячної енергії в електрику за допомогою сонячних панелей.

На думку компанії, зараз ринок фотовольтаїки в Україні досить перспективний, але водночас надзвичайно специфічний. За наявності адекватних умов компанія «Ліконд» розглядає можливість організації поставок геліо-електричного обладнання одного або кількох провідних європейських виробників.

Довідка УНІАН. Компанія «Ліконд» (м. Київ) працює з 2001 року. Представляє повний спектр продукції японської корпорації Daikin: кондиціонерне і холодильне обладнання усіх видів, конфігурації і системи будь-якої складності - для житлових приміщень, приміщень комерційного і промислового призначення. «Ліконд» має дилерську мережу обсягом більш як 200 компаній.

Daikin Industries є світовим лідером у галузі виробництва кліматичної техніки. Корпорація входить до складу Sumitomo Group. Daikin Industries володіє 13 заводами. Системи кондиціонування обіймають більш як 80% в її структурі виробництва, хімічні компоненти і фреони – більш як 14%.