«Стирол» відновить 100% обсягу виробництва до кінця 2011 року – Фірташ

ВАТ «Концерн «Стирол» відновить 100% завантаження виробничих потужностей підприємства до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам глава Group DF Дмитро ФІРТАШ.

За його словами, вже сьогодні «Стирол» почав поступове нарощування обсягів виробництва.

«Проте варто враховувати, що в 2009 році українська хімія пережила важкий момент – ми одержали дуже високу ціну російського газу і стали неконкурентними. «Стирол» також пережив стрес – виробництво було зупинене», – нагадав він.

Д.Фірташ відзначив, що у вересні-жовтні цього року на «Стиролі» було багато зупинок виробництва з технічних причин. «Питання не стільки в грошах, скільки в технічних проблемах. Коли хімічне підприємство довго простоює, виробничі потужності швидко виходять з ладу, як тільки починаєш навантажувати виробництво, виникають проблеми», – пояснив він.

Довідка УНІАН. Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.) заснований в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

ВАТ «Концерн «Стирол» увійшов до складу підконтрольного Group DF хімічного холдингу Ostchem Group. При цьому прогнозується, що річний обсяг інвестицій в азотні підприємства холдингу складе близько 100 млн. дол.

OstChem Holding AG заснований у Відні (Австрія) в 2004 році. У даний час холдингова група OstChem володіє компаніями і підприємствами в Східній, Центральній Європі і Центральній Азії, включаючи Україну, Естонію, Росію, Швейцарію, Італію і Таджикистан. 90% акцій OstChem Holding AG належать Group DF українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.