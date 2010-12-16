Путін радить Україні об’єднуватися на пострадянському просторі

Участь України в інтеграційних об`єднаннях на пострадянському просторі дозволить зберегти цілі галузі економіки – Путін

Участь України в інтеграційних об`єднаннях на пострадянському просторі дозволить зберегти цілі галузі економіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.

«Якщо в тій чи іншій формі відбудеться приєднання України до цих інтеграційних процесів, то, звичайно, це буде могутнім, важливим поштовхом до збереження цілих галузей економіки в Україні й допоможе підвищити конкурентоспроможність багатьох наших підприємств», - сказав він.

В.ПУТІН зазначив, що участь в об`єднаннях - це суверенний вибір українського народу і нинішнього українського керівництва.

Він сказав, що на користь «наших народів» йти шляхом економічної інтеграції.

За словами прем`єра РФ, створення Митного союзу і Єдиного економічного простору - це перші кроки з інтеграції економік Росії, Білорусі і Казахстану.

В.ПУТІН відзначив, що таким чином внутрішній ринок цих країн стає зіставним із ринком Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що Україна веде переговори про створення зони вільної торгівлі з ЄС і одночасно обговорює можливість створення таких правил торгівлі з державами, що формують Митний союз, – Росією, Білоруссю і Казахстаном, які не завадили б українській євроінтеграції, а й дозволили вільно торгувати з цими країнами.