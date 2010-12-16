Труби, вироблені в Україні, є головним конкурентом для російських виробників на ринку РФ – Путін

Труби, вироблені в Україні, є головним конкурентом для російських виробників на ринку Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив під час спілкування з росіянами в прямому ефірі.

«Що стосується імпорту, то основний конкурент – це трубна металургійна промисловість України», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, деякі російські фінансові установи придбавають активи у металургійній промисловості України, і «вони стають не чужими».

Він також відзначив, що українські виробники пропонують на аналогічну продукцію нижчі ціни.

В.ПУТІН вважає, що попит на трубну продукцію почали задовольняти за рахунок власного виробництва більш ніж на 90%.

«Якщо до процесів інтеграції на пострадянському просторі приєднуватиметься Україна в повномасштабному форматі, припустимо, увійде до Митного союзу чи якось приєднається до Єдиного економічного простору і модернізуватиметься відповідним чином, зокрема й з російськими інвестиціями, конкуренція підвищуватиметься», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що імпорт труб до Росії продовжує знижуватися, і в минулі роки це було обумовлено тим, що російське трубне виробництво не випускало тієї продукції, що була потрібна для низки великих інфраструктурних проектів.

Зокрема, ці труби не можна було використовувати при будівництві трубопроводів по дну моря.

Зараз, як відзначив В.ПУТІН, є можливість відмовлятися від імпортних труб, але «питання в цінах».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство промисловості і торгівлі Росії запропонувало з 31 січня 2011 року встановити мита на деякі види труб, що виробляються в Україні. Про це йдеться в проекті постанови уряду РФ «Про заходи щодо захисту економічних інтересів російських виробників деяких видів сталевих труб» від 23 листопада 2010 р.

У міністерстві посилаються на федеральний закон (від 8 грудня 2003 р.) «Про спеціальні захисні, антидемпінгові та компенсаційні заходи при імпорті товарів» і рекомендують уряду Російської Федерації встановити строком на 5 років антидемпінгові мита на українські труби: на обсадні труби – у розмірі 18,9%, на насосно-компресорні труби - 19,9%.

Крім того, мита пропонується ввести і на нафтогазопровідні труби діаметром (до 820 міліметрів включно) і гарячедеформовані труби загального призначення діаметром до 820 міліметрів включно.

У разі ухвалення документа, постанова набуває чинності з 31 січня 2011 року, а забезпечити стягнення антидемпінгових мит буде доручено Федеральній митній службі.