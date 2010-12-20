Перенесення терміну зниження експортних мит на металобрухт узгоджене з СОТ - Плотніков

Перенесення терміну зниження Україною експортних мит на металобрухт з 24% до 21% з 2011 року на 2014 рік узгоджене зі Світовою організацією торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Олексій ПЛОТНІКОВ.

«Були проведені відповідні консультації. З боку СОТ немає якихось істотних заперечень. Якби були заперечення і якби був конфлікт із законодавством СОТ, то ніхто б не голосував за цей законопроект», - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до деяких Законів України” (щодо операцій з металобрухтом).

Документом термін зниження Україною експортних мит на металобрухт з 24% до 21% з 2011 року перенесений на 2013 рік.

Нагадаємо, що згідно з умовами вступу України до СОТ, експортне мито на металобрухт у розмірі 30% з 2009 р. щорічно має знижуватися на 3% - до 15% в 2016 році.

З 1 січня 2010 року розмір мита знижений до 24%.