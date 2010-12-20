Поновлення випуску Ан-124 «Руслан» зажадає 585 млн. дол. і п'ять років роботи - ОАК

Поновлення випуску вантажного українсько-російського літака Ан-124 «Руслан» після модернізації вимагає 18 млрд. рублів (585 млн. дол.) і п`яти років роботи.

Про це сказав журналістам у Нью-Делі (Індія) президент Об`єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Олексій ФЕДОРОВ, передає РІА «Новости».

«Ключове питання - відновлення технологій і технологічних ланцюжків, і на це буде потрібно чималі інвестиції, за нашими розрахунками, близько 18 мільярдів рублів», - сказав О.ФЕДОРОВ у кулуарах 4-го російсько-індійського форуму з торгівлі та інвестицій.

За його словами, важливим у зв`язку з цим є поява стартового замовника, який міг би розділити з корпорацією цей тягар.

«На наш погляд, це може бути лише держава», - сказав президент ОАК, висловивши надію, що з цього питання скоро «буде ухвалене позитивне рішення».

«Готуються документи, які мають остаточно вирішити це питання», - сказав О.ФЕДОРОВ.

Він відзначив, що літак перед запуском у виробництво буде серйозно модернізований, зокрема, силові установки, авіоніка, інші системи.

«Ми маємо намір максимально підвищити його вантажопідйомність - до 150 тонн. Розраховуємо, що всі роботи з НДДКР будуть завершені впродовж п`яти років, і з 2016 року можна буде поставляти оновлену версію Ан-124», - сказав він.

Нагадаємо, 30 березня в інтерв`ю УНИАН О.ФЕДОРОВ повідомив, що вартість відновлення серійного виробництва літака Ан-124 «Руслан» може становити близько 1 млрд. доларів.

Він також підтвердив, що до реалізації цього проекту запрошені США.

«Ми дійсно запропонували американським колегам взяти участь в цьому проекті – вони наші пропозиції вивчають. Справа не в тому, що Росія і Україна не можуть подужати такий проект. Чим більше в проекті учасників, тим менше навантаження на кожного, зокрема й фінансове. До того ж, участь третього партнера відкриє перед проектом нові ринки», - сказав О.ФЕДОРОВ.

Довідка УНІАН. Російсько-український транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було призупинене.