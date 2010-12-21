Експерт: збереження експортного мита на металобрухт може спровокувати санкції ЄС

Європейський Союз може використати збереження Україною високого (24%) експортного мита на металобрухт як привід для запровадження відповідних санкцій, які обмежують експорт української металопродукції в країни ЄС.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив президент Української асоціації вторинних металів (Уавтормет) Валентин КУЛІЧЕНКО.

За його словами, українські експортні мита на металобрухт до СОТ сприймаються однозначно негативно. «Жодна з країн - членів СОТ не має будь-яких обмежень щодо експорту металевого брухту. Я думаю, що ЄС обов'язково використає цей фактор для обмеження експорту української металопродукції на свої ринки. Якщо пам'ятаєте, до вступу до СОТ Євросоюз визначав для України щорічну квоту на експорт різного сортаменту металопродукції приблизно в 1 млн. тонн », - зазначив експерт.

При цьому, на думку В.КУЛІЧЕНКО, зниження експортного мита навряд чи призвело б до істотного збільшення вивозу металобрухту з України. «Протягом останніх років у нас сформувалася стабільна цифра по експорту - 600-700 тис. тонн брухту на рік. Цього року ми вивеземо з України близько 700 тис. тонн. При цьому внутрішній ринок споживе в 2010 році приблизно 5 млн. тонн брухту», - уточнив він і додав: «Я, в принципі, не розумію, для чого вводити штучні обмеження на експорт металобрухту з України, якщо наші металурги повністю забезпечені ломом. Більше того, наші метпідприємства регулярно штучно завищують свої потреби в цій сировині, а потім не викупляють брухт у заготівельників. Збереження експортного мита в 24% - це грубий і необґрунтований лобізм окремими народними депутатами інтересів металургійних підприємств. Металурги постійно перестраховуються на випадок збільшення обсягів виробництва, для чого їм може знадобитися більше металобрухту», - пояснив В.КУЛІЧЕНКО.

Підсумовуючи, він підкреслив, що в цілому збереження розміру експортного мита не буде мати помітного впливу на брухтову галузь України. «Зараз ціни на брухт піднялися до гарного рівня. Внутрішньоукраїнська ціна наблизилася до 3 тис. грн. за 1 тонну. А середньосвітова складає близько 400 дол. за 1 тонну брухту. Якщо враховувати існуючі експортні мита 16 євро на одну тонну, то ціна українського брухту і становитиме близько 400 доларів», - додав В.КУЛІЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня член Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Олексій ПЛОТНІКОВ заявив про те, що перенесення терміну зниження Україною експортних мит на металобрухт з 24% до 21% з 2011 року на 2014 рік узгоджене з СОТ.

«Були проведені відповідні консультації. З боку СОТ немає якихось суттєвих заперечень. Якщо би були заперечення і якщо би був конфлікт із законодавством СОТ, то ніхто би не голосував за цей законопроект», - заявив депутат.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких Законів України" (щодо операцій з металобрухтом).

Документом термін зниження Україною експортних мит на металобрухт з 24% до 21% з 2011 року перенесено на 2014 рік.

Згідно з умовами вступу України до СОТ, експортне мито на металобрухт у розмірі 30% з 2009 р. щорічно повинне знижуватися на 3%.

З 1 січня 2010 року розмір мита знижено до 24%.