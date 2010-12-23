Кабмін затвердив Державну програму розвитку еталонної бази

Кабінет міністрів України затвердив Державну програму розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки.

Текст відповідної постанови № 1165 від 22 грудня розміщено на Урядовому порталі.

Уряд доручив Державній службі технічного регулювання забезпечити виконання заходів програми у межах видатків, передбачених для служби у державному бюджеті на відповідні роки та подавати щороку до 1 березня Кабінету міністрів України інформацію про хід виконання програми.

Основними завданнями програми є створення і вдосконалення первинних та вторинних еталонів, утримання та експлуатація державних еталонів; звірення державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами, удосконалення технічної бази Державної служби єдиного часу і еталонних частот, створення державних стандартних зразків, визначення стандартних довідкових даних, підвищення ефективності діяльності Державної служби єдиного часу і еталонних частот, Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Обсяг фінансування програми складається з витрат, пов’язаних зі створенням та удосконаленням первинних і вторинних еталонів, утриманням та експлуатацією державних еталонів (забезпечення необхідних умов функціонування - створення спеціалізованих приміщень, спеціальних фундаментів, термостатування приміщень, водо-, тепло-, електропостачання; забезпечення стабільності метрологічних характеристик та їх дослідження, метрологічна атестація, проведення регламентних робіт тощо), а також звіренням державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами (що є обов’язковою умовою для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань вітчизняної продукції, для виходу її на міжнародні ринки), створенням стандартних зразків та визначенням довідкових даних; виконанням робіт з підвищення ефективності діяльності державних служб єдиного часу та еталонних частот, стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Загальний обсяг фінансування програми орієнтовно становить 63 млн. 474 тис. грн.

Фінансування заходів з виконання програми здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік Державній службі технічного регулювання.

Обсяг фінансування заходів уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.