Нацагентству екоінвестицій доручено передати Японії квоти на викиди у кількості майже 33,5 тис. т

Кабінет міністрів України доручив Національному агентству екологічних інвестицій передати Японії квоти на викид двоокису вуглецю.

Відповідне розпорядження № 2280-р від 22 грудня розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом Кабмін доручив агентству провести в установленому порядку операції з передачі одиниць (частин) установленої кількості як скорочення обсягів викидів, досягнутого ВАТ “Алчевськкокс” до початку першого періоду дії Кіотського протоколу в результаті реалізації проекту спільного впровадження “Впровадження нової системи утилізації відхідного тепла на Алчевському коксохімічному заводі в Україні” та підтвердженого міжнародним верифікатором, на рахунок покупця в Національному реєстрі Японії в обсязі 33 459 тонн еквівалента двоокису вуглецю.