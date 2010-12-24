Грузія має намір купувати в Україні озброєння – грузинський віце-прем'єр-міністр

Грузія має намір купувати в Україні озброєння.

Про це в інтерв'ю журналу «Эксперт Украина» (№49 за 20-26 грудня) заявив віце-прем'єр-міністр і державний міністр із питань євроінтеграції уряду Грузії Георгій БАРАМІДЗЕ.

«Наша співпраця, в тому числі й у військовій сфері, грунтується на національних інтересах наших країн. Україна має серйозний потенціал у галузі озброєння й абсолютно легітимно його поставляє. Чому б і не до Грузії, з якою в неї хороші взаємини?», - сказав він.

При цьому Г.БАРАМІДЗЕ зазначив, що «незважаючи на заперечення російської сторони, така торгівля з нашою країною, згідно з міжнародним правом, нічим не обмежена». «Тому, не вдаючись у деталі, які поки знаходяться на стадії обговорення наших військових відомств, скажу, що ми маємо намір купувати в Україні озброєння, незважаючи на конкуренцію з боку інших країн-постачальників», - заявив грузинський віце-прем'єр-міністр.

Також, за його словами, «не секрет, що Москва робить усе, щоб перешкодити становленню грузинської армії, в тому числі й згідно з НАТОвськими стандартами». «Тому всіма можливими способами вона намагається впливати на країни, що поставляли нам озброєння», - також зазначив Г.БАРАМІДЗЕ.

