Виробництво сталі в Україні в 2011 році зросте на 4,5% - "Укрпромзовнішекспертиза"

У 2011 році виплавка сталі на металургійних підприємствах України складе близько 34 млн. тонн, що приблизно на 1,5 млн. тонн (на 4,5%) перевищить показники 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз в ході сьогоднішньої прес-конференції озвучив генеральний директор Державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир ВЛАСЮК.

За його словами, наступного року українська металургія зіткнеться з проблемою відсутності перспективних ринків для збуту своєї продукції. «У 2010 році наші метпідприємства виплавили тільки 32,5 млн. тонн сталі не тому, що не могли зробити більше, а тому що не змогли більше продати. Ми бачимо, що обсяги експорту українського прокату скоротилися з 28,2 млн. тонн у докризовому 2007 році до 23,5 млн. тонн у 2010 році. Практично у всіх регіонах, куди Україна поставила свою металопродукцію, скоротилися ринки збуту. Українська металургія втрачає конкурентоспроможність на світових ринках, при цьому споживання внутрішньоукраїнського ринку залишається низьким», - зазначив В.ВЛАСЮК.

У свою чергу начальник відділу аналітики «Укрпромзовнішекспертизи» Олександр КРАЙНИК уточнив, що в 2010 році споживання українського ринку сталі склало лише 7,2 млн. тонн, що на 4 млн. тонн (на 35,7%) менше, ніж у найбільш успішному 2007 році. «У наступному році приріст виробництва 1,5 млн. тонн розподілиться таким чином: близько 1 млн. буде реалізовано на внутрішньому ринку і 500 тис. тонн буде експортовано. Таким чином, загальний обсяг експорту української сталі в 2011 році складе близько 26 млн. тонн», - додав експерт.