Обсяг «зайвих» металургійних потужностей в Україні – більше 8 млн. тонн сталі на рік

Виробничі потужності металургійних підприємств України загальним обсягом понад 8 млн. тонн сталі на рік не будуть завантажені у 2011 році, і потребують виведення з експлуатації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході сьогоднішньої прес-конференції заявив генеральний директор Державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» (УПЕ) Володимир ВЛАСЮК.

За його словами, максимальне завантаження українських сталеплавильних потужностей спостерігалося в 2007 році, коли було вироблено 43 млн. тонн сталі. «Наступного року ми прогнозуємо виробництво на рівні 34 млн. тонн сталі, у результаті залишаються незадіяними виробничі потужності, здатні виробляти понад 8 млн. тонн сталі на рік. Ці потужності можна розглядати як зайву металургію, яка не має ринку. Це ті потужності, які реально повинні бути скорочені. У першу чергу, йдеться про застаріле мартенівське виробництво, яке давно має бути виведене з експлуатації. Виведення застарілих потужностей дозволить заощадити підприємствам кошти, які витрачаються на утримання мартенівського виробництва навіть в холостому режимі», - сказав В.ВЛАСЮК.

Разом з тим, начальник відділу аналітики УПЕ Олександр КРАЙНИКОВ зазначив, що виведення з експлуатації застарілих потужностей буде пов`язане з низкою проблем. «Якщо ви приберете мартенівську частину, то доведеться закривати і деякі домни, а також агломераційне виробництво. Слідом доведеться закривати частину прокатних потужностей. Комбінат повного циклу – це вельми складний і взаємопов`язаний механізм», - додав О.КРАЙНИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами УПЕ, досягти обсягів виробництва 2007 року в 43 млн. тонн сталі українським металургам найближчими роками не вдасться. За даними УПЕ, у 2010 році метпідприємства України виплавили 32,5 млн. тонн сталі, а в 2011 році збільшать обсяги виробництва лише на 4,5% - до 34 млн. тонн. Такий прогноз обумовлений значним звуженням світових ринків збуту для української металопродукції.