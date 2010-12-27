«Турбоатом» модернізує чотири гідротурбіни на Камській ГЕС (Росія)

ВАТ «Турбоатом» уклало контракт на виготовлення обладнання для Камської ГЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, згідно з контрактом, «Турбоатом» здійснить глибоку реконструкцію чотирьох гідротурбін типу «Kaplan» номінальною потужністю 21 МВт і діаметром робочого колеса 5 м. У номенклатуру устаткування увійдуть поворотно-лопатеві робочі колеса, направляючі апарати, нові кришки турбіни з регулюючим кільцем, нижні кільця, лопатки напрямних апаратів.

У результаті модернізації розрахункова потужність кожного гідроагрегату зросте з 21 МВт до 25 МВт.

Довідка УНІАН. Камська ГЕС розташована в Пермі і є історично першим ступенем Камського каскаду. На станції встановлено 23 гідроагрегати сумарною потужністю 522 МВт. Починаючи з 1996 на Камськой ГЕС ВАТ «Турбоатом» модернізувало чотирнадцять гідротурбін.