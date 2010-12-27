З «АрселорМіттал Кривий Ріг» знято звинувачення в спробі контрабанди коксівного вугілля

27 грудня ц.р. Малиновський районний суд Одеси задовольнив скаргу ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) на постанову про порушення кримінальної справи. Таким чином, всі звинувачення підприємства в спробах контрабанди, раніше висунуті Державною митною службою і Службою безпеки України, зняті. Про це повідомляється в прес-релізі АМКР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням підприємства, 24 грудня представник прокуратури під час судового засідання заявив, що прокуратура не вбачає неправомірності в діях ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а отже, і підстав для порушення кримінальної справи. Рішення суду також знімає арешт з партії вугілля, імпортованого підприємством у серпні і вилученого як речовий доказ у рамках порушеної кримінальної справи, котра була затримана Держмитницею іу весь цей час знаходилася в порту.

«Ми вітаємо це рішення, ми його чекали як єдино можливе і справедливе. У нас ніколи не було сумніву в правоті нашої позиції, оскільки ми представили докази правильності задекларованої нами ціни імпортоване на вугілля, і відсутність будь-яких порушень у наших діях. Втішає, що суд поставив крапку в цій справі, котра із самого початку шкодила іміджу України як країни, привабливої для іноземних інвестицій», - цитує прес-служба АМКР слова генерального директора «АрселорМіттал Кривий Ріг» Ріната СТАРКОВА.

У АМКР так само зазначають, що останній корабель з партією коксівного вугілля, імпортований ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» минулого тижня, був розмитнений за контрактною ціною, відповідно до чинного законодавства. Таким чином, ще до прийняття судового рішення Держмитниця визнала справедливим контрактну вартість вугілля, за якою ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» імпортує вугілля до України.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня ц.р. під час прес-конференції заступник голови Держмитслужби України Сергій СЕМКА повідомив, що при імпорті 67,6 тис. тонн коксівного вугілля «АрселорМіттал Кривий Ріг» занизив його митну вартість. «У документах, поданих до оформлення, вказана вартість 107,5 млн. грн. Але експертиза показала, що товар відрізняється від заявленого, а його митна вартість становить майже 203 млн. грн.», – уточнили в Держмитслужбі.

У зв`язку з цим Держмитслужба порушила кримінальну справу згідно з ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу (спроба контрабанди) і ч. 1 ст. 201 КК (контрабанда), що передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією товару.

Разом з тим в «АрселорМіттал Кривий Ріг» не раз заявляви, що Дер житниця визначила цілком неринкову індикативну ціну (380 доларів США за тонну) на вугілля, що імпортується компанією. У компанії уточнили, що коксівне вугілля, із США ввозилося на митну територію України за ціною трохи більше 200 дол. за 1 тонну і ця ціна повністю відповідала світовим цінам. У АМКР заявляли, що компанія готова в суді довести, що звинувачення на її адресу були необгрунтованими. Проте розгляд справи щодо факту контрабанди, що нібито що мав місце з боку АМК, не раз переносився через вину позивача.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більше 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«Арселорміттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. 90% продукції комбінат поставляє на експорт.