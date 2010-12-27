Азаров критично оцінює заяви експертів щодо відсутності в уряду стратегії

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ критично оцінює заяви експертів про відсутність в уряду стратегії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Взагалі, у мене до експертів дуже цікавий підхід. Я багато разів чув їхні дискусії, і я вражений їхньою самовпевненістю, коли вони говорять, що треба робити так, ось уряд не розуміє, уряд робить помилки, в уряду немає стратеги», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що уряд зміг, маючи обмежені ресурси, добитися впродовж 2010 року стабілізації ситуації в економіці, що, на думку М.АЗАРОВА, було досить важким завданням.

Зокрема, прем'єр-міністр назвав серед стратегічних напрямів уряду ухвалення Податкового і Бюджетного кодексів. Крім того, глава уряду вважає, що одним із стратегічних напрямів є приведення з часом інфляції в Україні до європейських показників.

«А кажуть, стратегії немає. Розуму немає у тих, хто це говорить. А найголовніше - болю за свою країну. Скільки можна людей принижувати, базікаючи на всяких шоу про що завгодно, тільки не про справу?», - заявив М.АЗАРОВ.

