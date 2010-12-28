«Луганськтепловоз» залучить у російського «Коломенського заводу» кредит на 1 млрд. руб.

ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз» (м. Луганськ) досягла домовленості з ВАТ «Холдингова компанія «Коломенський завод» (Московська обл., Росія) про отримання від неї кредиту в розмірі 1 млрд. руб. (приблизно 261 млн. грн.).

Про це сказано в повідомленні ХК «Луганськтепловоз», опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, тендер, оголошений у листопаді, проходив за процедурою відкритих торгів. Процентна ставка - 8,1% річних. Договір укладено 21 грудня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

”Коломенський завод" контролюється російським «Трансмашхолдингом», який через «Брянський машзавод» претендував на купівлю державного пакета акцій «Луганськтепловозу» у 2007 і 2010 роках.