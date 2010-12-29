Кабмін скасував заборону на відчуження майна ДХК «Титан України»

Кабінет міністрів скасував заборону на відчуження майна ДХК «Титан України».

Про це УНІАН повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

«Постанова скасована», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у лютому 2009 р. своєю постановою схвалив створення Державної холдингової компанії “Титан України”. Засновником компанії від імені держави виступає Міністерство промислової політики.

До статутного фонду створеного акціонерного товариства передані державні пакети акцій у розмірі 100% ВАТ «Сумихімпром», ДАК «Титан», який здійснює корпоративне управління 50%+1 акція ЗАТ «Кримський титан», і Запорізького державного титаномагнієвого комбінату після перетворення його на відкрите акціонерне товариство.

Постановою №211 від 1 березня 2010 р. Кабінет міністрів заборонив у будь-який спосіб відчужувати майно Публічного акціонерного товариства «Державна компанія «Титан України» і підприємств, державні пакети акцій яких передані до статутного фонду цього товариства.