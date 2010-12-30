Уряд РФ вніс на ратифікацію в Держдуму угоду з Україною про охорону космічних технологій

Уряд РФ вніс на ратифікацію в Держдуму Росії міжурядову угоду з Україною про заходи з охорони технологій у зв`язку зі співпрацею в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях і у створенні й експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

Інформація про документ розміщена на офіційному сайті Держдуми.

Угода була підписана в Москві 11 червня 2009 року. Її метою є створення необхідних правових і організаційних умов для подальшого розвитку коопераційних зв`язків між російськими і українськими організаціями ракетно-космічної промисловості відповідно до вимог забезпечення правового і фізичного захисту контрольованих виробів і охорони технологій, що відносяться до них на території іншої держави, які підлягають вивезенню (експорту).

Угодою передбачається, що уряд держави імпортуючої сторони офіційно підтверджуватиме зобов`язання свого кінцевого користувача, не допускатиме будь-яких несанкціонованих експортером дій щодо виробів, що охороняються, і технологій. Відповідно до угоди буде забезпечено постійний супровід вивезених виробів на території іншої держави персоналом від експортуючої сторони і безумовне повернення виробів, що охороняються, у разі відкликання експортної ліцензії. Передбачено механізм із недопущення необгрунтованого втручання різних держслужб на території держави імпортуючої сторони в порядок поводження з ввезеними виробами, що охороняються, і технологіями.