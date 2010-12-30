Україна підписала угоду з Росією про безмитні поставки 300 тис. тонн труб

Україна підписала з Росією угоду про безмитні поставки 300 тис. тонн труб у 2011 році.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

Він також уточнив, що документ було підписано сьогодні в Москві.

З української сторони угоду підписав В.МУНТІЯН, із російської – заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій СЛЄПНЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство промисловості та торгівлі Росії пропонувало з 31 січня 2011 року встановити мита на деякі види труб, що виробляються в Україні. Також Мінпромторг рекомендував уряду Росії встановити строком на 5 років антидемпінгові мита на українські труби: на обсадні труби – в розмірі 18,9%, на насосно-компресорні труби - 19,9%. Крім того, мита пропонувалося ввести й на нафтогазопровідні труби діаметром (до 820 міліметрів включно) й гарячодеформовані труби загального призначення діаметром до 820 міліметрів включно.

У 2010 році між Росією та Україною діє угода про безмитне ввезення до РФ українських труб обсягом до 260 тис. тонн.