За інтеграції України і Росії в ЄЕП російські труби стануть ще менш конкурентними – Путін

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що якщо Україна ухвалить рішення про подальшу інтеграцію з Російською Федерацією в рамках Єдиного економічного простору (ЄЕП), то конкуренція з українськими виробниками труб у Росії значно зросте.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він заявив сьогодні у ході "прямої лінії".

У зв`язку з цим В.ПУТІН закликав російських виробників підвищувати якість труб і знижувати їх собівартість і висловив сподівання, що російські виробники труб у майбутньому стануть випускати продукцію за більш конкурентоспроможними низькими цінами. "Я дуже сподіваюся на те, що за цінами наша продукція буде конкурентоспроможною", - сказав він.

В.ПУТІН нагадав, що ще зовсім недавно російські компанії за деякими видами труб, зокрема за трубами великого діаметру, не могли задовольнити попит нафтовиків і газівників. Прем`єр-міністр Росії звернув увагу на те, що тепер вітчизняні труби відповідають усім необхідним вимогам, проте за ціною вони в рази дорожчі за українську продукцію.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2010 р. Україна підписала з Росією угоду про безмитну поставку на російський ринок 300 тис. тонн труб у 2011 році.