В Україні буде створено держконцерн “Укроборонпром”

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення державного концерну “Укроборонпром”.

Відповідна постанова №1221 від 29 грудня розміщена на сайті уряду.

До складу концерну увійшли: Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт”; державне підприємство “Укроборонсервіс”; державне підприємство “Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма “Прогрес”; державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма “Укрінмаш”; державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство “Спецтехноекспорт”; державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство “Промоборонекспорт”; державне підприємство “Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт”.

Концерн створено з метою підвищення ефективності функціонування державних підприємств, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з управління державними корпоративними правами та майном, державній компанії “Укрспецекспорт” доручено у двомісячний термін разом з Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Державним космічним агентством та Фондом державного майна узгодити перелік підприємств, які необхідно додатково включити до складу концерну, з урахуванням результатів аналізу їхньої фінансово-господарської діяльності, та у тримісячний термін забезпечити державну реєстрацію концерну.

Згідно з документом, концерн розміщується за адресою: Київ, вул. Дегтярівська, 36.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про створення державного об`єднання "Укроборонпром".

Згідно з указом, до "Укроборонпрому” мали увійти державні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.