Кабмін затвердив положення про Коордраду з питань підприємництва

Кабінет міністрів затвердив положення про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва при Кабміні та склад цієї ради.

Відповідну постанову №1210 від 22 грудня 2010 року розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, Координаційна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабміні, утвореним з метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні.

Основними завданнями Координаційної ради є: сприяння забезпеченню координації діяльності об’єднань малих і середніх підприємців з питань, що стосуються розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечення захисту прав підприємців; підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної регуляторної політики та політики у сфері підприємництва; розгляд та оцінка проектів актів законодавства з питань провадження підприємницької діяльності; проведення аналізу стану виконання актів законодавства у відповідній сфері, підготовка і подання Кабінету міністрів пропозицій щодо його удосконалення; об’єднання зусиль суб’єктів підприємницької діяльності для участі у проведенні економічних реформ.

Склад Координаційної ради з числа представників об’єднань малих і середніх підприємців затверджує Кабмін, а керівництво радою здійснюють співголови, які обираються з числа її членів.

До складу ради увійшли близько 50 осіб, зокрема, В’ячеслав БИКОВЕЦЬ – в.о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Андрій БОНДАРЕНКО - голова громадської організації “Европейська хартія підтримки малого бізнесу”, Юрій БОРЩЕНКО - голова Одеської обласної асоціації роботодавців півдня України, Дмитро ВИДОЛОБ - президент Союзу ювелірів України, Сергій ДОРОТИЧ - голова Всеукраїнської громадської організації “Союз захисту підприємництва”, Тетяна ЗАЦЕРКОВНА - голова комісії по зв’язках із громадськістю та міжнародних зв’язках Ради Спілки аудиторів України, Римма ЗІНЧЕНКО - член Всеукраїнської громадської організації “Союз захисту підприємництва”, Наталія КОЖЕВІНА - президент Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів; Володимир ЛЕВІН - перший віце-президент Всеукраїнської асоціації “Укрринок”, Олександр НАЗАРЕНКО - президент Всеукраїнської асоціації “Укрринок”, Олександр НАЗАРЧУК - профорг Профспілки викладачів та робітників науки, Володимир РЯБОШАПКО - голова об’єднання підприємців ринків Автономної республіки Крим, Василь ПОПИК - голова Профспілки таксистів України, Оксана ПРОДАН - виконавчий директор Центру захисту підприємців, Олександр НАЗАРЕНКО - президент Всеукраїнської асоціації “Укрринок”.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 1 грудня 2010 року своїм розпорядженням створив при уряді Координаційну раду з питань розвитку малого і середнього підприємництва. Рішення було прийнято відповідно до меморандуму, підписаному того ж дня Національною Координаційною радою підприємців, яка виступала проти прийняття Податкового кодексу, та Кабміном.