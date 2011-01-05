Президент призначив Саламатіна гендиректором держконцерну «Укроборонпром»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Дмитра САЛАМАТІНА генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, іншим указом Президент звільнив Д.САЛАМАТІНА з посади генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2010 року Президент підписав указ про створення державного об`єднання "Укроборонпром".

29 грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення державного концерну “Укроборонпром”.

До складу концерну увійшли: Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт”; державне підприємство “Укроборонсервіс”; державне підприємство “Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма “Прогрес”; державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма “Укрінмаш”; державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство “Спецтехноекспорт”; державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство “Промоборонекспорт”; державне підприємство “Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт”.

Концерн створено з метою підвищення ефективності функціонування державних підприємств, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.