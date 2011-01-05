Полтавський ГЗК в 2010 році збільшив виробництво залізорудних окатишів на 14,4%

Загальний обсяг виробництва залізорудних окатишів на ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» за підсумками 2010 року склало 10 млн. 81 тис. тонн, що на 1 млн. 315 тис. тонн (на 14,4%) більше, ніж за підсумками 2009 року. Про це повідомляється в звіті компанії Ferrexpo plc (основний акціонер Полтавського ГЗК), переданому агентству УНІАН.

Згідно зі звітом, виробництво окатишів на ПГЗК з власноuj залізорудноuj концентрату збільшилося на 4,9% і склало 9 млн. 33 тис. тонн. При цьому, виробництво окатишів із сировини третіх сторін збільшилося в 2010 році більш ніж у 6 разів - до 998 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтавський ГЗК" - один з найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, вживаних в чорній металургії і виробництві сталі.