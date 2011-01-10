«Азовсталь» у 2010 році збільшила виробництво коксу на 6%

Маріупольський металургійний комбінат «Азовсталь», що входить до Групи «Метінвест», в січні-грудні 2010 року збільшив виробництво коксу на 6%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Групи «Метінвест».

Згідно з повідомленням, виробництво коксу валового 6-процетної вологості в 2010 році склало 2 млн. 151,68 тис. тонн, що на 6,3%, або 127,77 тис. тонн, більше, ніж минулого року.

Випуск коксу доменного в сухій вазі склав 1 млн. 846,14 тис. тонн, що на 6,2%, або 107,23 тис. тонн, більше, ніж за 12 місяців 2009 року.

У прес-службі нагадали, що за 12 місяців 2009 року комбінат виготовив 2 млн. 23,91 тис. тонн коксу валового 6-процентної вологості і 1 млн. 738,91 тис. тонн коксу доменного в сухій вазі.

Довідка УНІАН. ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» – це сучасне високотехнологічне підприємство, що виготовляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготівку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виготовляти в рік більше 5,5 млн. тонн чавуну, більше 6,4 млн. тонн сталі. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень складають 285 тис. тонн в рік.

«Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Группи «Метінвест» є Группа СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою «Метінвест» на партнерських засадах.

ТОВ «Метінвест Холдинг» – управляюча компанія Групи «Метінвест».