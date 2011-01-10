Авдіївський КХЗ у 2010 році збільшив виробництво коксу на 28%

Авдіївський коксохімічний завод, що входить до Групи «Метінвест», в січні-грудні 2010 р. збільшив на 28% виробництво коксу, в порівнянні з січнем-груднем 2009 року.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Групи «Метінвест», виробництво коксу валового 6-відсоткової вологості в січні-грудні 2010 року склало 3 млн. 585,09 тис. тонн, що на 786,08 тис. тонн, або на 28,1% більше показників січня-грудня 2009 року.

Випуск коксу доменного в сухій вазі в січні-грудні 2010 року склав 3 млн. 52,75 тис. тонн, що на 677,45 тис. тонн, або на 28,5% більше, ніж було в січні-грудні 2009 року.

У прес-службі нагадали, що завод за 12 місяців 2009 року виготовив 2 млн. 799,02 тис. тонн коксу валового 6-відсоткової вологості і 2 млн. 375,29 тис. тонн коксу доменного в сухій вазі.

Довідка УНІАН. ВАТ «Авдіїєвський коксохімічний завод» - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускають близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить в Дивізіон вугілля і коксу Групи "Метінвест".

«Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Группи «Метінвест» є Группа СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою «Метінвест» на партнерських засадах.