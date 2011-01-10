Чистий прибуток «Метінвесту» зріс у 2,5 рази

Чистий прибуток компанії Metinvest B.V. («Метінвест») за підсумками січня-вересня 2010 року склав 873 млн. доларів США, збільшившись на 149,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це повідомляють у фінансовому звіті «Метінвесту», опублікованому на сайті компанії.

Згідно зі звітом, консолідована виручка «Метінвесту» досягла 6 млрд. 830 млн. дол., збільшившись на 54,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

EBITDA склала 1 млрд. 938 млн. дол., збільшившись на 80,4% в порівнянні з січнем-вереснем 2009 року.

За перші 9 місяців 2010 року рентабельність «Метінвест» зросла до 28,4%.

Загальний фінансовий борг компанії за станом на 30 вересня 2010 року склав 2 млрд. 520 млн. дол. що на 30% більше, ніж за станом на 31 грудня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя 2010 року чистий прибуток компанії «Метінвест» склав 524 млн. дол., що майже в 2,5 разу більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Довідка УНІАН. "Метінвест" — міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Акціонерами групи "Метінвест" є група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні групою "Метінвест" на партнерських засадах.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляюча компанія групи "Метінвест".