Прокуратура Горлівки розслідує кримінальну справу за фактом аварії на шахті «Вуглегірська»

Прокуратура міста Горлівка Донецької області розслідує кримінальну справу за фактом аварії на шахті «Вуглегірська» ДП «Орджонікідзевугілля», що сталася 16 грудня минулого року.

Як повідомили НІАН у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури, на шахті “відбулося газодинамічне явище, внаслідок чого загинуло двоє робітників підприємства”. За ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою», прокуратурою було порушено кримінальну справу.

У справі створено слідчу групу. Досудове слідство проводиться прокуратурою міста Горлівка.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня на шахті «Вуглегірська» у місті Вуглегірськ Донецької області на горизонті 820 м стався раптовий викид вугілля. На ділянці працювали 11 гірників, 9 з яких самостійно вийшли на поверхню. Тіла двох загиблих гірників було виявлено 17 грудня.