Акціонери ВАТ «ДніпроАзот» хочуть перейменувати товариство в ПАТ і змінити склад правління

Акціонери ВАТ «ДніпроАзот» планують перейменувати товариство в ПАТ і змінити склад правління на загальних зборах, які відбудуться 18 березня 2011 року.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Повідомляється, що на голосування, зокрема, виносяться: внесення змін до Статуту товариства шляхом викладу його в новій редакції; відкликання і обрання голови і членів Наглядової ради; відкликання та обрання голови і членів ревізійної комісії; відкликання і обрання голови і членів правління товариства.

Довідка УНІАН. ВАТ «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) входить в п`ятірку найбільших хімічних підприємств України. Спеціалізується на випуску аміаку, карбаміду, продуктів хлорної групи.

Основними акціонерами підприємства є компанії: ТОВ «Альфатрейдер» (24,745%), ТОВ «Індастріал Гарант» (24,887%), ТОВ «Солайм» (24,973%) і ТОВ «Реал-Стандарт» (14,249%) (Дніпропетровськ).

ВАТ «ДніпроАзот» завершило 2009 рік зі збитком 927,764 млн. грн. проти 348,769 млн. грн. прибутку роком раніше.